La notorietà a volte può creare non pochi disagi. Come ad esempio uscire in incognito per prendere un hot dog nel centro di New York.

È quello che succede alla star di Twilight Robert Pattinson in un corto diretto da Vikram Gandhi e scritto dallo stesso attore per GQ.

Lo potete vedere qui di seguito:

