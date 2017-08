tempo di lettura 1'

, interprete di Billy Sole indel 1987, è morto a 76 anni.

Il decesso, dovuto a un arresto cardiaco, è avvenuto il 17 agosto (ma è stato reso noto dalla stampa di settore solo nelle ultime ore) presso un ospedale di Lexington, nel Kentucky. L’attore era nato nel 1941 in Georgia. Si era sposato cinque volte e aveva avuto quattro figli. Nel 2008 si era candidato alla carica di Governatore del Kentucky per il Partito Repubblicano. Anche Arnold Schwarzenegger e Jesse Ventura, entrambi nel cast di Predator, avevano avuto successo in politica rispettivamente in California e in Montana. Landham, tuttavia, perse le elezioni primarie e corse brevemente come indipendente, prima di ritirare definitivamente la propria candidatura.

Oltre ad apparire sul grande schermo, aveva preso parte a molte serie di successo, come A-Team e Miami Vice.

Fonti: Variety, HH