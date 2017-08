tempo di lettura 2'

Mancano ormai pochi giorni al debutto nei cinema italiani di, l’atteso film di Christopher Nolan che nel mondo oltre ad aver raccolto consensi ha già incassato 378 milioni di dollari.

Il film è stato girato in pellicola 70mm e in prevalenza in formato IMAX. L’unico cinema, nel nostro paese, che lo proporrà in Large Format pellicola 70mm (attenzione: non in formato IMAX) sarà il Cinema Arcadia di Melzo, con cui BadTaste.it ha una partnership. Il blockbuster verrà proposto nell’immensa Sala Energia, e per festeggiare questo grande evento Arcadia ha organizzato una grande anteprima con buffet alle ore 22 del 30 agosto (il buffet sarà alle ore 21), e cioè la sera prima del debutto nelle sale del nostro Paese.

Per partecipare all’evento non dovete fare altro che andare in questa pagina e acquistare il biglietto. Vi ricordiamo che Arcadia di Melzo è l’unica sala in Italia a presentare il film proprio come è stato girato, e cioè in pellicola 70mm. Verranno proposti anche spettacoli in 70mm in lingua originale.

Vi ricordiamo che noi abbiamo incontrato il regista Christopher Nolan e i protagonisti a Los Angeles. Qui sotto un assaggio della nostra intervista, le pubblicheremo a ridosso dell’uscita del film:

