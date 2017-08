tempo di lettura 1'

Dopo l’annuncio che saràa interpretare Freddie Mercury nel biopicdiretto da Bryan Singer, oggi apprendiamo anche i nomi degli attori che vestiranno i panni degli altri membri dell’iconica band Queen.

L’Hollywood Reporter svela infatti che Joe Mazzello sarà il bassista Joe Deacon (che compose numerosi singoli del gruppo), Ben Hardy sarà il batterista Roger Taylor (autore di almeno un brano per album) e Gwilym Lee sarà il chitarrista Brian May. Contestualmente è stato confermato che le riprese inizieranno quest’autunno, per un’uscita prevista per il 25 dicembre 2018.

Ricorderete Mazzello per la parte del piccolo Tim Murphy in Jurassic Park, ma ha partecipato anche a film come The Social Network e G.I. Joe – la Vendetta. Hardy ha partecipato a X-Men: Apocalisse, mentre Lee è comparso in serie tv come Jamestown e Midsomer Murders.

Scritto da Justin Haythe, il film verrà prodotto da Graham King, Jim Beach e Singer.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!