Spoiler

tempo di lettura 1'

Manca ormai pochissimo all’uscita dinei cinema americani.

La pellicola di Andres Muschietti basata sul romanzo di Stephen King sarà nei cinema americani dall’8 settembre, mentre in Italia arriverà il 19 ottobre.

In questo articolo vi segnaliamo diversi materiali videofotografici. Cominciamo con una serie di foto ufficiali che potete ammirare nella nostra galleria ufficiale dedicata alla pellicola. Per raggiungerla vi basterà cliccare sulla foto qua sotto:

Proseguiamo con tre clip e un B-Roll di circa 7 minuti che però, come al solito con questo genere di video, potrebbe risultare leggermente spoileroso.

Cosa ne pensate? Quanto attendete il film? Ditecelo nei commenti!

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.