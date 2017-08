tempo di lettura 2'

Qualche giorno fa vi abbiamo annunciato l’ingresso dinel cast del reboot dinei panni del Maggiore Ben Daimio, un militare membro del Bureau for Paranormal Research and Defense che, per via di un incontro soprannaturale, acquisisce il potere di trasformarsi in una creatura simile a un giaguaro quando è colto da rabbia o dolore.

La notizia aveva causato diverse polemiche soprattutto da parte della comunità asiatica americana: nel fumetto di Mike Mignola, infatti, Daimio è un americano di origini giapponesi. Oggi l’attore ha annunciato su Twitter di aver abbandonato il film proprio a causa delle accuse di whitewashing:

La settimana scorsa è stato annunciato che avrei interpretato il maggiore Ben Daimio nel reboot di Hellboy. Ho accettato la parte non sapendo che il personaggio nei fumetti aveva origini asiatiche. Ci sono state discussioni accese e un condivisibile malcontento dopo l’annuncio, così devo fare ciò che ritengo giusto fare. È chiaro che rappresentare questo personaggio in maniera culturalmente precisa è importante per le persone, e non accettare questa responsabilità significa proseguire nella preoccupante tendenza di oscurare storie incentrate su minoranze etniche e le loro voci nelle arti. Penso sia importante onorare e rispettare questo. Quindi ho deciso di lasciare la parte, in modo che possa essere affidata all’attore più adatto. È importante rappresentare la diversità etnica, specialmente per me in quanto ho una famiglia dalle origini miste. È una nostra responsabilità prendere delle decisioni morali in tempi difficili, e dar voce all’inclusività. Spero che un giorno queste discussioni siano meno necessarie, e che possiamo contribuire a rendere la rappresentazione equa nelle arti una realtà. Mi dispiace lasciare Hellboy ma se questa decisione ci porterà più vicini a quel giorno, allora ne vale la pena. Spero faccia la differenza.

Ecco anche il commento della Lionsgate:

Ed è venuto da noi e ci ha comunicato di tenere moltissimo a questa cosa. Sosteniamo la sua decisione, che è completamente disinteressata. Non volevamo mancare di insensibilità nei temi della autenticità e dell’appartenenza etnica, e cercheremo un attore più coerente con il personaggio originale.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film avrà per protagonista David Harbour ed entrerà in produzione a partire dal mese prossimo nel Regno Unito e in Bulgaria. Ian McShane interpreterà il professor Broom, il ruolo che nei film di Guillermo del Toro era stato interpretato da John Hurt. Vietata ai minori, la nuova storia ruoterà attorno all’eroe rosso che dovrà fare i conti con una strega del Medioevo che è decisa a distruggere l’umanità.

