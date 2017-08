tempo di lettura 2'

Mentre parte della redazione è al Festival di Venezia, il nostrooggi era a Madrid a intervistareal junket di, l’atteso film in arrivo nelle sale americane tra pochi giorni e a ottobre.

Come noto, la pellicola narrerà solo parte del romanzo di Stephen King, quella con i protagonisti bambini. La seconda parte del romanzo sarà affidata al sequel, la cui uscita però non è stata ancora confermata. L’annuncio, qualche tempo fa, che Muschietti dirigerà Robotech ha allarmato i fan, che temono che non torni per il seguito. Abbiamo quindi chiesto delucidazioni al regista in persona. Questa la sua risposta:

Quindi dirigerai Robotech prima del sequel di IT? No, IT 2 è la mia priorità. Dirigerò Robotech, in caso, dopo. E conti di avere budget superiore per questo sequel? Beh… chiaramente spero di sì!

Nei prossimi giorni aggiorneremo l’articolo con l’estratto video dell’intervista, mentre più avanti vi proporremo l’intervista integrale.

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.

L’uscita americana è prevista per l’8 settembre, mentre in Italia il film arriverà il 19 ottobre.