Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Ha scelto Twitterper dare al pubblico qualche aggiornamento sulla fase di progettazione e sui lavori di, sequel del fortunatocone di, diretto nel 2000. Costato appena 9 milioni, Split ha raccolto oltre 276 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il regista sta al momento gestendo una delicata fase di scelta delle location per le riprese. Lo script si compone, a oggi, di ben 134 pagine. Il film sarà prodotto dalla Blumhouse.

Ecco i tweet del regista:

#Glass is a 39 day shoot. Script is clocking in at a muscular 134pages. (Down 8 from my ruthless trim pass)

— M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) 30 agosto 2017