tempo di lettura 1'

Come svelato da Entertainment Weekly,(Jurassic World) è al momento in trattative per entrare nel cast di, la cui uscita è prevista per il 19 ottobre 2018.

Nei panni della protagonista, Laurie Strode, troveremo ancora una volta Jamie Lee Curtis. L’attrice aveva già interpretato il personaggio in Halloween – La notte delle streghe (che rappresentò il suo debutto al cinema) e Halloween – La resurrezione. Greer, se confermata nel cast, dovrebbe interpretare Karen Strode, figlia del personaggio interpretato da Lee Curtis.

David Gordon Green, regista di Strafumati, dirigerà il film sulla base di uno script redatto in collaborazione con Danny McBride.

John Carpenter, autore del film originale, manterrà il proprio ruolo di produttore esecutivo per offrire consigli, consulenze e feedback sul progetto.

Fonte: EW