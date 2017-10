Avengers: Infinity War, tutti gli attori dell’Universo Marvel riuniti per un servizio fotografico

tempo di lettura 2'

Sabato scorso in quel di Atlanta (una delle case dei film Marvel) si sono riuniti quasi tutti gli attori dell’Universo Cinematografico Marvel per un servizio fotografico che sarà svelato (immaginiamo) in prossimità dell’uscita di

Mark Ruffalo ha regalato uno sguardo in anteprima ai fan attraverso due dirette Facebook (di cui una cancellata ma che abbiamo recuperato su Twitter). Analizzando i video e gli scatti possiamo dire che al servizio fotografico erano presenti: Mark Ruffalo, Evangeline Lilly, Benedict Wong, Taika Waititi, Robert Downey Jr., Chris Evans, Jeremy Renner, Paul Bettany, Pom Klementieff, Karen Gillan, Samuel L. Jackson, Don Cheadle, Anthony Mackie, Tom Holland, Scarlett Johansson, Chadwick Boseman, Laurence Fishburne, Vin Diesel, Cobie Smulder, Michael Rooker, Brie Larson, Anthony e Joe Russo, Chris Pratt, Michael Douglas, Ty Simpkins.

Chiaramente si tratta solo degli attori visibili nei dietro le quinte. Ecco i due video:

Pubblicato da Mark Ruffalo su Sabato 7 ottobre 2017

Mark Ruffalo was live on Facebook during a "secret" MCU full cast & crew photoshoot ! pic.twitter.com/AjSP7Cvtcm — Best of Marvel (@thbestofmarvel) October 7, 2017

Ed alcuni scatti!

Le riprese di Avengers 4 intanto sono ripartite come dimostrano le ultime foto arrivate da Atlanta: cliccando qui potete ammirare alcuni scatti rubati con Paul Rudd, Robert Downey Jr., Karen Gillan (in costume), Don Cheadle, Mark Ruffalo e Jeremy Renner con il nuovo look di Occhio di Falco (da notare il taglio di capelli e il tatuaggio sul braccio).