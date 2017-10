tempo di lettura 2'

Nuova puntata di Bad Tribute, la nostra rubrica dedicata ai lavori di artisti, illustratori, grafici, fumettisti che di volta in volta si cimentano con tributi a grandi film della stagione.

Giuseppe Balestra, che aveva illustrato per noi Babadook, Ant-Man e The Hateful Eight, ci mostra oggi il suo tributo a It, il film di Andrés Muschietti in uscita giovedì nelle sale italiane.

Classe 1991, Giuseppe è un illustratore specializzato nell’uso di pennini a inchiostro con tecniche di tratteggio e puntinismo. I suoi soggetti sono spesso tratti da letteratura e cinema, ed è infatti possibile trovare alcune delle sue locandine negli artbook “PosterSpy’s Movie Poster Collection”, edito in Inghilterra da PosterSpy e ARTtitude, e in “The Thing: Artbook”, edito negli USA da Printed in Blood e Stormking Production per celebrare i 35 anni del film “La Cosa” di John Carpenter. Potete dare un’occhiata ai suoi lavori sulla sua pagina Facebook.

Gli abbiamo chiesto di parlarci come è nata la sua idea per questa illustrazione dedicata al film tratto dal romanzo di Stephen King e come è stata realizzata:

Che si tratti dell’opera originale di Stephen King o dei suoi due adattamenti, i simboli più comunemente associati a “IT”, nelle fan-art così come nel materiale promozionale ufficiale, sono il palloncino del “clown danzante” e la barchetta del piccolo Georgie. Non ho voluto fare a meno di queste due icone nel creare il mio personale tributo alla più recente incarnazione cinematografica del romanzo, anzi, le ho rese protagoniste.

Potete vedere l’immagine in alta risoluzione cliccandoci sopra!