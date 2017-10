tempo di lettura 1'

È Variety a scrivere chesi trova in fase di trattative per entrare a far parte del cast dinei panni del villain principale della pellicola (si suppone il leader degli Skrull).

Lo scorso dicembre abbiamo visto l’attore australiano nel ruolo del Direttore Orson Krennic in Rogue One: A Star Wars Story di Gareth Edwards. Prossimamente lo ritroveremo in Ready Player One di Steven Spielberg, dove interpreterà Nolan Sorrento, e in Darkest Hour, dove impersonerà Re Giorgio VI.

A scrivere la sceneggiatura Nicole Perlman e Meg LeFauve (Inside Out), la storia è incentrata su Carol Danvers, pilota dell’esercito USA il cui DNA viene fuso con quello di un alieno Kree durante un incidente. L’alterazione le fornisce dei superpoteri che la rendono fortissima, la fanno volare e le permettono di proiettare energia.

Nei fumetti Carol Danvers è comparsa nel 1968, su Marvel Super-Heroes #13.

Captain Marvel uscirà l’8 marzo 2019.