Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Riportiamo, a seguire, il comunicato stampa di Fanucci relativo all’uscita del libro da cui è stato tratto, il film discritto da Stephen Schiff e Michael Finch e da Edward Zwick & Marshall Herskovitz, con Dylan O’Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, Shiva Negar, Scott Adkins e Taylor Kitsch nel cast.

Da giovedì 26 ottobre il romanzo di Vince Flynn “L’assassino americano” è in libreria – pubblicato da TimeCrime (Fanucci Editore) – con una nuova veste grafica legata al film “American Assassin” di Michael Cuesta.

Dal romanzo “L’assassino americano”, best seller in tutto il mondo sin dalla sua prima uscita nel 2010, è infatti tratto il film, in uscita il 23 novembre, distribuito da 01 Distribution, un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema.

“L’assassino americano” è il primo volume di una serie incentrata sul personaggio di Mitch Rapp, uno degli eroi di fiction più popolari del panorama contemporaneo.

All’inizio della storia Rapp accetta il difficile incarico di agente in una sezione speciale della CIA perché profondamente segnato dall’uccisione, da parte di un gruppo di terroristi, della donna che amava. Sarà poi l’incontro con il veterano della Guerra Fredda Stan Hurley a portare il giovane Mitch nel cuore delle operazioni segrete: insieme scopriranno uno schema di violenza dietro un’onda di attacchi apparentemente casuali contro obiettivi militari e civili, e partiranno per una missione nella polveriera medio-orientale…

Il film “American Assassin” esplora il personaggio di Rapp in tutte le sue fasi: dall’uomo devastato dalla perdita della fidanzata, al suo addestramento presso la CIA fino alla sua prima delicatissima missione sulle tracce di 15 chili di plutonio rubato. Il film presenta l’astro nascente del cinema Dylan O’Brien nei panni dell’irriducibile Rapp per la prima volta sul grande schermo, con l’attore nominato agli Oscar e premiato con il Golden Globe Michael Keaton nel ruolo del leggendario addestratore della CIA, Stan Hurley

Il 23 novembre, in contemporanea con il film, arriverà in libreria anche “Colpo Mortale”, dello stesso autore Vince Flynn, il secondo volume della fortunata serie dedicata alle gesta di Mitch Rapp.

La stampa internazionale si esprime così a proposito di Flynn:

“Se Flynn è il numero uno nella classifica dei best seller, un motivo c’è.” The New York Post

“Flynn è un maestro – forse il maestro – del thriller.” Book Reporter

“L’assassino americano” di Vince Flynn è disponibile in e-book a €4,99 e in libreria a €17,00.