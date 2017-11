tempo di lettura 2'

Un altro esponente molto potente di Hollywood si trova nell’occhio del ciclone per uno scandalo legato a presunte molestie. Si tratta di, regista e produttore contro il quale si sono scagliate nelle ultime ore sei attrici (inclusa) che hanno rivelato di essere state molestate sessualmente da lui.

Nel corso di poche ore, la Playboy Enterprises ha frenato il biopic su Hugh Hefner che doveva essere diretto proprio da Ratner. Annunciato qualche settimana fa, il progetto era stato pensato con Jared Leto nella parte di Hefner, ma ora i PR dell’attore rivelano a Deadline che questi “non ha mai avuto intenzione di accettare quel ruolo, i reportage di qualche tempo fa erano inesatti e nessuno ne aveva confermato la veridicità”.

Così commenta la cosa Playboy Enterprises: “Siamo molto infastiditi dalle accuse contro Brett Ratner. Troviamo questo tipo di comportamenti inaccettabile, e abbiamo deciso di mettere in sospeso tutti i progetti futuri che avevamo con RatPac Entertainment finché non verrà chiarita la situazione”. Sono dieci anni che Ratner sta sviluppando un film su Hefner: nel 2007 dovevano produrlo Universal e Imagine Ent., con Robert Downey Jr. nella parte del tycoon scomparso di recente. Il regista è arrivato anche ad acquisire i diritti della vita di Hefner due anni fa.

Ma le conseguenze dello scandalo che ha investito Ratner potrebbero essere molto, molto più pesanti. La RatPac / Dune Entertainment ha infatti un accordo pluriennale (avviato dopo l’addio della Legendary Pictures) attraverso il quale co-finanzia e co-produce una gran quantità di pellicole della Warner Bros: l’accordo coinvolge il 25% dei film della major (esclusi franchise come Harry Potter / Animali Fantastici) con l’obiettivo di arrivare a un totale di 75 pellicole (che includono i già prodotti Gravity, Annabelle, American Sniper, i film DC Entertainment, The Conjuring 2, Lights Out, il franchise LEGO, Kong: Skull Island e It).

Secondo dichiarazioni dei responsabili della comunicazione della Warner Bros., la major è “a conoscenza delle accuse”, e al momento sta “valutando la situazione”. Ratner è co-fondatore della RatPac / Dune Entertainment, e se la Warner decidesse di prendere le distanze dallo studio le cose potrebbero mettersi decisamente male.

Vi terremo aggiornati!