Secondo quanto riportato da Variety sarebbe ufficialmente entrata a far parte del cast di, film di Joe Berlinger (Paradise Lost 3: Purgatory) incentrato sul noto serial killer Ted Bundy, che nel lungometraggio verrà interpretato da Zac Efron. L’attrice vestirà i panni di Elizabeth Kloepfer.

Lo script di Michael Werwie narrerà la vicenda dal punto di vista di Elizabeth Kloepfer, fidanzata di Bundy. Per anni, Kloepfer respinse ripetutamente le accuse contro Bundy. Poco prima di essere giustiziato, Bundy iniziò a parlare dei propri omicidi, facendo sì che il mondo conoscesse con certezza la verità sui propri crimini.

A produrre il film saranno Nicolas Chartier e Ara Keshishian tramite la Voltage e Michael Costigan (Ghost in the Shell, Out of the Furnace).