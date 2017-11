tempo di lettura 2'

Dopo una prima felice esperienza con gli studenti deldurante una nostra visita a sorpresa invitati da un collettivo durante un’autogestione,ha proposto al prestigioso istituto classico della capitale fondato nelun’idea di cineforum un po’ particolare in cui il film venisse scelto da un gruppo di studenti cinefilo della scuola per poi essere visionato e discusso insieme a. Ora siamo finalmente pronti per partire.

Il CineBad Mamiani si terrà con cadenza mensile e prevede la videoproiezione del film selezionato e, a seguire, un dibattito. Gli incontri si terranno di giovedì alle ore 14.30 in Aula Magna del Mamiani (verrà comunicato con largo anticipo quale giovedì del mese).

All’attività organizzata in collaborazione con BadTaste.it è autorizzata la partecipazione degli esterni.

Il primo incontro si terrà giovedì 9 novembre alle 14.30 in Aula Magna. Il primo film scelto dagli studenti è Palombella Rossa di Nanni Moretti (1989).

È l’ultima apparizione dell’alter ego morettiano Michele Apicella, presente come protagonista esuberante e litigioso nella filmografia di Moretti fin dal primo lungometraggio del regista romano Io Sono Un Autarchico (1976) con la sola eccezione del prete Don Giulio de La Messa È Finita (1985). Dopo Palombella Rossa… non sarebbe più tornato. Apicella in Palombella Rossa è un deputato del Partito Comunista ma è anche un giocatore di pallanuoto. In più ha perso la memoria dopo un incidente in macchina dopo essersi distratto per aver fatto delle linguacce ad alcuni bambini. Durante un’interminabile partita in trasferta, cercherà di ricordare chi è e soprattutto cosa ha fatto di così eclatante durante un dibattito televisivo. Tutti ne accennano ma Michele non ricorda. Fino a che…

Era un Moretti pre Palma d’Oro per La Stanza Del Figlio (2001) anche se era già stato in Concorso a Cannes con Ecce Bombo, aveva vinto il Leone d’argento – Gran Premio Della Giuria alla Mostra Del Cinema Di Venezia per Sogni d’Oro (1981), aveva ottenuto un successo commerciale con Bianca (1984) e aveva portato a casa l’Orso d’Argento – Premio Speciale Della Giuria al Festival di Berlino con La Messa È Finita (1985). Palombella Rossa fu presentato Fuori Concorso alla 46ª edizione della Mostra Del Cinema Di Venezia.

Siamo molto curiosi di vedere come un film del 1989 possa entrare in relazione con la generazione di nati nei primi anni del 2000 del Mamiani.

BadTaste.it desidera ringraziare la Preside del Mamiani Tiziana Sallusti, il professore di Storia e Filosofia, nonché regista del documentario Il Pugile Del Duce (2017), Tony Saccucci e gli studenti Alice De Luca (IIIE) e Giacomo Raffaelli (IIIA).