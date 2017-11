tempo di lettura 1'

Come riportato da Variety,, tra gli sceneggiatori dell’adattamento di, sta lavorando allo script di un film tratto dalla serie(Are You Afraid of the Dark?), andata in onda su Nickelodeon tra il 1992 e il 1996.

Lo show è stato creato da D.J. MacHale e Ned Kandel. Il primo episodio, intitolato “The Tale of the Twisted Claw” , ha debuttato nel 1990 sul canale televisivo francese YTV. Il film sarà prodotto da Matt Kaplan.

La trama era incentrata su dei ragazzi che, formando un gruppo chiamato “Club di Mezzanotte”, si riunivano ogni settimana intorno a un fuoco per raccontarsi storie spaventose.

Oltre a IT, tra i lavori ai quali Dauberman ha preso parte troviamo anche Annabelle: Creation e The Nun, spin-off di The Conjuring – Il Caso Enfield.

