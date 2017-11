tempo di lettura 1'

Nel corso di un’intervista a KTLA 5,ha avuto modo di paragonare il progetto didel 1988, con protagonista

Diretto da Penny Marshall, Big vedeva proprio il personaggio di Hanks ritrovarsi improvvisamente cresciuto dopo aver espresso con troppa leggerezza il desiderio di diventare grande.

Come dichiarato da Levi:

Penso che di recente l’idea sia diventata quella di rendere il film simile a Big, ma con i superpoteri!

E, come specificato dall’attore, per il ruolo sarà necessario assumere una forma fisica eccellente:

Sono onorato non solo dell’opportunità, ma anche del supporto dimostratomi da tanta gente là fuori. Ora scusatemi, ma devo andare in palestra per il resto dei miei giorni!

Il film, lo ricordiamo, non sarà il primo film di supereroi per Zachary Levi: l’attore ha già interpretato Fandral nell’Universo Cinematografico Marvel. Le riprese di Shazam, diretto da David F. Sandberg, avranno inizio a Toronto a partire dal prossimo febbraio.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Creato nel 1939 da C. C. Beck e Bill Parker, Shazam comparve per la prima volta su Fawcett Comics’ Whiz Comics #2. Il teenager Billy Batson si trasformava nel “mortale più potente del mondo” dopo aver pronunciato la parola Shazam, ottenendo poteri straordinari da dei antichi.

Fonte: CB