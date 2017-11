tempo di lettura 1'

Alla fine l’ha spuntata la Sony Pictures. Qualche giorno fa vi segnalavamo che solo un gruppo ristretto di major si era fatta strada nella feroce asta per i diritti di distribuzione del nuovo film di(il nono): Warner, Sony e Paramount. La Warner sembrava favorita, anche grazie all’ingresso come produttore (al posto di Harvey Weinstein) di(Animali Fantastici e Dove Trovarli, Harry Potter, Paddington, Gravity). Invece è stata la Sony ad averla vinta: si occuperà della distribuzione globale del film, quindi sia negli USA che nel resto del mondo (in Italia i film Sony sono distribuiti da Warner).

Come vi spiegavamo l’altro giorno, il film è ambientato nella Los Angeles del 1969: a fare da sfondo, gli omicidi perpetrati da Charles Manson e dai suoi seguaci. Il budget dovrebbe essere di un centinaio di milioni di dollari, secondo l’accordo Tarantino avrà il final cut e una porzione degli incassi vivi.

Non è ancora noto chi sarà nel cast, ma si è parlato di ruoli per Margot Robbie, Samuel L. Jackson e di nomi come Tom Cruise, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per i due protagonisti maschili.

Fonte: Variety