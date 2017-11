tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline (Le Amiche della Sposa, The Goldbergs) sarebbe entrata a far parte del cast vocale del film suidiretto da(capo animatore per Frozen – Il Regno di Ghiaccio) che integrerà animazione digitale con parti in live-action.

La pellicola, annunciata lo scorso maggio, debutterà nelle sale americane il 18 gennaio 2019.

Creati da Hans Beck nel 1974, i playset Playmobil sono da sempre uno dei giochi preferiti dai bambini grazie alle iconiche figure antecedenti alle minifigure LEGO. Con oltre 2,7 milioni di personaggi e 30 set giocabili Playmobil offrirà ai realizzatori del film infinite idee per sviluppare il lungometraggio.