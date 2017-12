tempo di lettura 1'

Nuova svolta nello sviluppo del film di, ovvero, per il quale la Sony/Columbia Pictures ha già fissato una data di uscita: il 18 dicembre 2019.

The Wrap rivela infatti che David S. Goyer, già sceneggiatore della versione più recente del film, è ora in trattative per occuparsi anche della regia al posto di McG (che a sua volta sostituiva Jon M. Chu). Goyer ha scritto la trilogia del Cavaliere Oscuro e L’Uomo d’Acciaio, oltre ad aver diretto Blade: Trinity, Il Mai Nato e alcuni episodi della serie Da Vinci’s Demons.

La storia sarà storia incentrata sul Principe Adam, che ha l’abilità di trasformarsi in un guerriero di nome He-Man e rappresenta l’ultima speranza per la magica terra di Eternia, sconvolta dal crudele Skeletor. Non dovrebbe avere nulla a che fare, invece, con la pellicola del 1987 diretta da Gary Goddard con Dolph Lundgren e Frank Langella.

Alla produzione ci saranno i partner della Escape Artists Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch, insieme ai dirigenti della Mattel Julia Pistor e David Voss, e Matthew Milam della Sony.

