Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Nel corso di un’intervista all’Hollywood Reporter,ha avuto modo di spiegare come mai ha scelto di mettere in cantieresubito dopo averne letto lo script, imprimendo ai lavori del progetto una straordinaria accelerazione.

Il leggendario regista ha spiegato di essere rimasto folgorato non solo dalla sceneggiatura, ma anche dall’idea che quanto narrato risultasse straordinariamente attuale, nonostante l’ambientazione fosse il 1971.

Come spiegato da Spielberg:

Ho letto lo script senza avere inizialmente l’intenzione di raccontare io stesso questa storia, o di mettere su una produzione proprio mentre ero concentrato su un altro progetto – Ready Player One – che era a metà dei lavori. Ma questa storia mi incuriosiva moltissimo. Ben Bradlee è stato per molti anni il mio vicino a East Hampton. Lui, sua moglie, Sally Quinn, Nora Ephron, suo marito Nick Pileggi venivano spesso a trovarmi e trascorrevamo la serata insieme. Quando ho finito lo script di Liz [Hannah], ho pensato che l’idea alla base della storia sembrasse più attuale nel 2017 che nel 1971. Non riuscivo a credere a quanto fossero simili la realtà di oggi e ciò che accadde con l’amministrazione Nixon, il New York Times e il Washington Post. Mi sono reso conto che era assolutamente questo l’anno giusto per far uscire il film.