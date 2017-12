tempo di lettura 2'

Grazie a Entertainment Weekly possiamo dare uno primo sguardo all’eccellente cast di, guidato da

Come specificato dall’attrice, il suo ruolo nel film è quello della sorella di Danny Ocean, interpretato da George Clooney nella trilogia inagurata da Ocean’s Eleven e diretta da Steven Soderbergh. E, come spiegato da Bullock, il nuovo film non è mai stato concepito né come un reboot né come un “passaggio di consegne”, bensì come una nuova storia ambientata nello stesso universo dei film con Clooney.

Come dichiarato dall’attrice:

Sì, interpreto la sorella di Danny Ocean. Sono stata in galera cinque anni, scoprirete il perché vedendo il film perché a riguardo ci sarà una piccola sottotrama. […] Il nostro non è un reboot. Raccontiamo semplicemente cosa sta accadendo [nell’universo di Ocean’s Eleven] nel 2017. E non è neanche un passaggio di consegne. È una storia parallela, incentrata su un altro membro della famiglia [Ocean], che parla di ciò che accade quando Debbie esce di prigione e fa squadra con tutte queste donne straordinarie.

Il cast principale vede in totale otto attrici protagoniste: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Rihanna, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling e Awkwafina.

Ecco il cast in una nuova foto dal film:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Bullock interpreterà la sorella di Danny Ocean. Con l’aiuto di una socia, formerà un team di ladre con l’obiettivo di rubare una collana dal Met Ball per poter incastrare il crudele proprietario di una galleria d’arte.

A co-produrre e co-finanziare il progetto insieme alla Warner ci sarà la Village Roadshow Pictures, mentre Steven Soderbergh sarà tra i produttori. Gary Ross ha scritto la sceneggiatura assieme a Olivia Milch. Il progetto è in sviluppo dal 2014 con Steven Soderbergh e George Clooney in veste di produttori.

L’uscita del film è fissata per l’8 giugno 2018.

Fonte: EW