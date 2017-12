Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Da quando i Marvel Studios hanno dato vita all’Universo Cinematografico Marvel, l’espressione “Universo Condiviso” è entrata a far parte del lessico comune di Hollywood.

Gli studios stanno facendo a gara nel tentare di riuscire a creare dei franchise interconnessi con risultati a volte riusciti altre volte fallimentari.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Kevin Feige ha avuto modo di commentare la cosa e di ripetere un consiglio già elargito alla “concorrenza”: i film vengono prima di un eventuale universo condiviso.

L’unico avviso che posso dispensare è questo: non preoccupatevi dell’universo condiviso, preoccupatevi del film. Non ci eravamo mai prefissi di creare un universo interconnesso. Il nostro obbiettivo era quello di fare degli ottimi film di Iron Man, di Hulk, di Thor e poi fare quello che, al tempo, non aveva ancora fatto nessuno: incastrarli insieme. Portare sul grande schermo quello che gli appassionati dei fumetti conoscono da anni e anni in cui Spider-Man si palesa nel quartier generale dei Fantastici 4 o la furia di Hulk divampa all’improvviso nelle pagine di un albo di Iron Man. Abbiamo pensato che potesse essere divertente dare la possibilità di avere a che fare con un’esperienza analoga – ma su una tela ben più grande – anche agli spettatori cinematografici perché c’è qualcosa di intrinsecamente favoloso in tutto ciò: vedere i mondi di tutti questi personaggi che finiscono per collidere […] Ma bisogna prima mettersi al lavoro per fare dei bei film e, se al pubblico piaceranno, le idee e i modi per collegarli insieme e far proseguire l’avventura, poi, si trovano sempre.