BadTaste.it, in collaborazione con, invita tutti i suoi lettori a festeggiare l’ uscita home video di Dunkirk e del cofanetto 4K Nolan Collection il 18 dicembre a Milano!

La #NolanNight si terrà nella sala Astra di Anteo Palazzo del Cinema in Piazza Venticinque Aprile 8 (stazione della metropolitana Garibaldi o Moscova): durante la serata, presentata da Andrea Francesco Berni e Andrea Bedeschi, verrà proiettato Dunkirk in digitale 4K, insieme ad alcuni contenuti speciali dell’edizione home video e a un’intervista al regista Christopher Nolan; vi sarà anche un giveaway di alcune edizioni home video del film e ogni partecipante riceverà un poster speciale del film.

L’ingresso è gratuito, potrete riservare uno o due biglietti cliccando qui sotto. Ovviamente chiediamo a chiunque si prenoti di essere sicuro di partecipare effettivamente: manderemo dei reminder via mail, e chiediamo a chi non potesse più venire di avvertirci rispondendo alle mail, in modo da dare la possibilità ad altri lettori di partecipare!

Dopo aver riscosso un enorme successo al box office di tutto il mondo incassando circa mezzo miliardo di dollari, Dunkirk di Cristopher Nolan (la trilogia de “Il Cavaliere Oscuro”, “Inception”, “Interstellar”) arriva in home video dal 18 Dicembre: un vero e proprio regalo di Natale per tutti i fan del visionario regista britannico. Definito “il film di Nolan più bello di sempre” (Comingsoon.it), Dunkirk sarà disponibile nei formati 4k Ultra HD, DVD, Blu-rayTM e in due edizioni speciali Blu-Ray™ Digibook e Blu-Ray™ Steelbook. L’edizione 4k Ultra HD conterrà anche il film in Blu-rayTM.

Nolan ha diretto “Dunkirk” tratto da una sua sceneggiatura originale, utilizzando la tecnologia IMAX® insieme alla pellicola 65mm. “Dunkirk” è stato girato in esterni dove gli eventi narrati nel film hanno realmente avuto luogo: Dunkerque, in Francia. “Sono soddisfatto di questa edizione di Dunkirk in 4k UHD con definzione HDR” ha affermato Cristopher Nolan. “Il film è stato girato interamente con la massima definizione dell’IMAX su pellicola 65mm e questo fantastico, nuovo formato con una risoluzione senza precedenti ed un’ottima resa visiva è in grado di massimizzare la visione di Dunkirk a casa”.

I contenuti speciali delle tre edizioni Blu-rayTM permetteranno allo spettatore di osservare ancor più da vicino il processo creativo che ha portato alla realizzazione di questo film maestoso ispirato ad una storia vera, attraverso un filo conduttore che unisce i tre elementi centrali della storia: Terra, Aria, Acqua.

Il cast corale e multigenerazionale di “Dunkirk” comprende Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D’Arcy e Barry Keoghan, con Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance e Tom Hardy. Il film è prodotto da Emma Thomas e Nolan, con Jake Myers nel ruolo di produttore esecutivo. Nella squadra creativa troviamo il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, il montatore Lee Smith, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore agli effetti visivi Andrew Jackson ed il supervisore agli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è di Hans Zimmer.