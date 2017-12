tempo di lettura 2'

Direttamente dal panel della Fox tenutosi al CCXP di quest’anno (Comic-Con Experience) a San Paolo, in Brasile, Collider ha stilato una lista di punti riguardanti le novità e le dichiarazioni più interessanti su, il cinecomic di Josh Boone in arrivo ad aprile nelle sale.

Vi riproponiamo i punti più interessanti qui di seguito:

Boone ha dichiarato che il film doveva essere un horror con dei supereroi al suo interno.

Boone ha confermato che New Mutants è assolutamente ambientato nello stesso universo di X-Men, Logan e Deadpool. A tal proposito ne sapremmo di più dopo aver visto il film.

Il co-sceneggiatore Knate Lee ha affermato di aver tratto molta ispirazione dalla saga di “Demon Bear” di Chris Claremont e Bill Sienkiewicz.

Il cast ha parlato di come il DNA dei personaggi non sia stato modificato. I poteri che hanno sono gli stessi dei fumetti.

Boone e Lee stanno pensando di girare il sequel in Brasile.

Il padre di Sunspot, Emmanuel da Costa, avrà un ruolo nel progetto secondo Boone.

Il regista ha ribadito quanto fosse importante per loro trovare un attore brasiliano per il ruolo di Sunsopt.

Cast, regista e sceneggiatori hanno confermato che i fumetti sono sempre fonte di ispirazione sul set.

Il film non parla della fine del mondo e dei Nuovi Mutanti che devono salvare l’umanità, ma di come salvare i propri amici.

La pellicola segue i protagonisti mentre stanno scoprendo i loro poteri, mentre affrontano anche la loro adolescenza e gli annessi cambiamenti ormonali.

La 20th Century Fox ha sviluppato il film con Simon Kinberg alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner, si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men. Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.

Nel cast del film Anya Taylor-Joy (Split, The Witch) come Magik, Maisie Williams (Game of Thrones, Doctor Who) come Wolfsbane, Charlie Heaton (Stranger Things, Shut In) come Cannonball, Blu Hunt (The Originals) come Danielle Moonstar, Henry Zaga (13 Reasons Why) come Sunspot, e Alice Braga (Queen of the South, Predators, I Am Legend) come la dottoressa Cecilia Reyes. Warlock verrà creato in CGI.

New Mutants arriverà al cinema il 13 aprile 2018.

