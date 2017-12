tempo di lettura 1'

Nuovi progetti in vista per Guillermo del Toro sia come produttore che come regista.

Come produttore, si occuperà di Antlers, film dal taglio soprannaturale che Scott Cooper è in trattative per dirigere proprio su indicazione di Del Toro. Scritto da Henry Chaisson e Nick Antosca, il film è basato sul cortometraggio The Quiet Boy dello stesso Antosca, dove un giovane insegnante scopre che il padre e il fratellino di un suo studente problematico nascondono un segreto… soprannaturale e terribile.

Come regista e sceneggiatore, invece, si occuperà del remake di Nightmare Alley (La Fiera delle Illusioni), pellicola del 1947 della Fox. Non sarà però il suo prossimo film (secondo le fonti di Variety), in quanto deve ancora iniziare a scrivere la sceneggiatura insieme a Kim Moran. La storia ruota attorno a un giovane e ambizioso truffatore che si frequenta con una psichiatra ancor più corrotta di lui. Inizialmente uniscono le forze per raggirare le persone, ma improvvisamente la donna inizia a raggirare anche il suo socio.

Entrambe le pellicole saranno prodotte da Fox Searchlight, con cui Del Toro ha realizzato The Shape of Water, nominato ieri a sette Golden Globes.

Fonte: Variety