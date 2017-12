tempo di lettura 1'

è in trattative per entrare nel cast di, le cui riprese sono iniziate ormai da qualche settimana.

Non è chiaro per quale parte sia in lizza l’attore, anche se probabilmente si tratterà di un ruolo minore visto che parte del film è già stata girata. Tom Hardy interpreta il protagonista Eddie Brock, che nelle ultime foto provenienti dal set vediamo in abiti civili mentre guida una moto che sembra prendere… il volo.

Potete vederle qui sotto:

Here you go. #EddieBrock, and his motorcycle that flies… pic.twitter.com/kSHv41tDV6 — Atlanta Filming (@AtlantaFilming) December 12, 2017

Il film racconterà le origini di Venom e sarà diretto da Ruben Fleischer su uno script di Scott Rosenberg, Jeff Pinker, Kelly Marcel. Alla produzione Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal.

Oltre a Tom Hardy, fanno parte del cast anche Riz Ahmed (The Night Of), Michelle Williams (Manchester By The Sea), Jenny Slate (Gifted), Reid Scott (Veep) e Scott Haze (Only The Brave).

Venom uscirà il 18 ottobre 2018.

Fonte: THR