Sono state molte, negli ultimi giorni, le speculazioni che sostenevano che inil ruolosarebbe stato rimosso o interpretato da un altro attore. Miller, di recente, è stato al centro di accuse di violenza sessuale a seguito della pubblicazione di un articolo del Daily Beast

Nel primo capitolo dedicato al Mercenario Chiacchierone, Miller ha avuto la parte di Weasel, amico di Wade Wilson. Dopo le accuse, c’è chi ha pensato gli addetti ai lavori avrebbero potuto “sostituire all’ultimo Miller” come accaduto di recente in film come Tutti i Soldi del Mondo (nel quale Kevin Spacey è stato sostituito all’ultimo da Christopher Plummer).

In merito a una potenziale sostituzione dell’attore, la produttrice Lauren Shuler Donner ha spiegato:

Siamo nelle fasi finali di montaggio, non credo proprio che accadrà qualcosa di simile.

Alla domanda se Miller sarà presente anche in eventuali capitoli futuri, la produttrice ha replicato che si tratta di una decisione che fa capo ai vertici della Fox (che, lo ricordiamo, è stata di recente acquisita dalla Walt Disney Company):

Dipende completamente dalle decisioni dello studio, non da me. Non so dirvelo.

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Diretto da David Leitch, Deadpool 2 uscirà il 1 giugno 2018.

