Grossi cambiamenti per le date d’uscita dei prossimi cinecomic targati 20th Century Fox.

La major ha infatti annunciato che Deadpool 2 arriverà in anticipo di due settimane: il cinecomic con Ryan Reynolds non sarà più nei cinema il 1° giugno, ma il 18 maggio di quest’anno. Dovrà perciò fare i conti con Avengers: Infinity War (che arriverà due settimane prima) e Solo: A Star Wars Story che arriverà invece la settimana successiva.

Slitta invece al 2019 I Nuovi Mutanti, il film di Josh Boone che sarebbe dovuto arrivare al cinema il 13 aprile di quest’anno: la pellicola sarà nelle sale cinematografiche statunitensi il 22 febbraio 2019. Stando alle fonti dell’Hollywood Reporter la decisione è stata presa in parte per evitare una diretta concorrenza tra Deadpool 2 e I Nuovi Mutanti in alcuni mercati internazionali, mentre secondo quelle di The Wrap dopo un primo test screening il film non è stato ritenuto “abbastanza pauroso” e quindi nel corso dell’anno si terranno delle riprese aggiuntive aumentare la dose di spavento.

Gambit, infine, che ha da poco perso un regista sarà al cinema il 7 giugno 2019 vista la nuova data d’uscita dei Mutanti. Secondo lo studio la pellicola ha più possibilità di successo in estate essendo una “commedia che ruota attorno a un grosso colpo“.

UPDATE: Ryan Reynolds ha commentato la nuova data d’uscita di Deadpool con la foto che trovate in calce.

Fonte: THR