Mentrescala la classifica americana in vista delle nomination agli Oscar esi prepara ad arrivare nei cinema di tutto il mondo a marzo,pensa già ai prossimi progetti.

Deadline svela oggi quali dovrebbero essere i prossimi piani del regista (che era a Milano solo qualche giorno fa) e no, non si tratta di The Kidnapping of Edgardo Mortara, che nonostante l’anno scorso fosse in fase di location scouting in Italia sembra ormai naufragato a causa dell’impossibilità del regista a trovare un attore adatto alla parte del giovane protagonista (sembra abbia visto oltre duemila bambini per il ruolo).

Il primo film su cui metterà gli occhi dovrebbe essere il quinto Indiana Jones, scritto da David Koepp e che ha già un anno di uscita fissato per il 2020. L’altro è, invece, un vero e proprio sogno: una nuova versione di West Side Story. Nonostante dal team di Spielberg non vi siano commenti, Deadline sostiene che da molto tempo il regista intende realizzare un nuovo adattamento del musical di Arthur Laurents, Leonard Bernstein e Stephen Sondheim già portato sul grande schermo da Robert Wise e Jerome Robbins (coreografo del musical) nel 1961. Allo script starebbe lavorando Tony Kushner, pulitzer per Angels in America e autore degli script di Munich e Lincoln.

Non è una novità che Spielberg lavori a più progetti contemporaneamente, come dimostra l’uscita a ridosso di pochissimi mesi di due suoi film quest’anno. Ecco quindi che è possibile che durante la preparazione di Indiana Jones 5 possa dedicarsi anche a West Side Story, ma non è da escludere che succeda come con The Post e arrivi un altro script a catturare l’attenzione del regista…

