Il Warner Animation Group e la Dr. Seuss Enterprises hanno stretto un accordo per realizzare nuovi film di animazione basati sulle storie di Theodor Seuss Geisel.

Il primo progetto sarà una versione animata di The Cat in the Hat. La fase di scrittura dovrebbe iniziare a breve. The Cat in the Hat è stato già adattato per il grande schermo nel 2003 dalla Universal in un film in live-action con Mike Myers (uscito in Italia con il titolo de Il Gatto… e il Cappello Matto). Il film, tuttavia, non fu un successo al botteghino.

Tra i prodotti di maggior successo del Warner Animation Group ricordiamo The Lego Movie e LEGO Batman: Il Film (The Lego Batman Movie). È attualmente in produzione Smallfoot, previsto per settembre del 2018, e The Lego Movie Sequel, previsto per il 2019.

Fonte: Hollywood Reporter