Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

La notizia che la Illumination realizzerà un film d’animazione suha galvanizzato i fan. Ma come è nata questa collaborazione?

Il 1 febbraio il creatore dell’iconico personaggio, Shigeru Miyamoto, ha partecipato a un incontro con gli investitori di Nintendo e ha spiegato per quale motivo ha scelto proprio la Illumination per realizzare la pellicola. Vi riportiamo la nostra traduzione:

Erano anni che pensavo a un film d’animazione. Abbiamo spesso ragionato sul fatto che fosse Nintendo stessa a farlo, perché “fare un videogioco è come fare un film”. Ma a mio avviso sono cose diverse. Le esperienze interattive sono completamente diverse dai media non interattivi, e per fare un film voglio coinvolgere persone esperte. In questo senso, ho discusso con tantissimi registi e produttori diversi. Tramite la Universal Parks & Resorts, con cui stiamo sviluppando delle attrazioni per i parchi a tema, ho conosciuto la Illumination.

Come produttore Chris Meledandri è noto per film come Minions e Sing, ma è un veterano con tantissima esperienza, incluso L’Era Glaciale e compagnie come la 20th Century Fox Animation. Quando ho parlato con lui, mi ha detto di aver letto tantissime interviste con me e di sentire di avere un approccio simile al mio alla creazione. Parlando delle nostre somiglianze, ci siamo intesi benissimo e abbiamo deciso che forse avremmo potuto collaborare in qualche modo. Abbiamo iniziato a parlarne due anni fa, e finalmente ora siamo a un punto in cui possiamo fare un annuncio. Chris è molto attento ai costi e al tempo, nel realizzare i suoi film di successo. Abbiamo deciso di provare a fare un film insieme, verrà distribuito nel mondo dalla Universal Pictures.

Ne abbiamo discusso insieme e siamo entrambi convinti che se non troveremo qualcosa di degno e di interessante lasceremo perdere. Ma ci siamo già incontrati diverse volte per lavorare alla sceneggiatura, le discussioni procedono e spero di fare un nuovo annuncio non appena avremo sistemato alcune cose come la programmazione.