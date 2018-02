Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In una delle sue ultime interviste,ha avuto modo di ricordare un curioso aneddoto sue su un intervento, tanto casuale quanto determinante, di

Campbell ha difatti raccontato che fu proprio il grande scrittore a dare uno “scossone” alla produzione del film affinché il progetto si concretizzasse e avesse a disposizione risorse adeguate:

[Stephen King] è responsabile di ben due film della saga, non di uno solo. Vide il primo film a Cannes e ci consentì di citare ufficialmente il suo commento su quanto aveva visto. Per quanto riguarda il secondo film, ricordo che eravamo nei guai con i finanziamenti. Dovemmo mandar via parte della troupe. Quindi, una signora del nostro team andò in North Carolina a lavorare su altri progetti, uno dei quali era Brivido [diretto proprio da King]. Stephen le chiese “A cosa hai lavorato di recente?” e lei disse “Ero con i ragazzi de La Casa 2, che al momento sono nei guai con i finanziamenti”. Lui esclamò “Cosa? Non riescono ad avere finanziamenti per un progetto come La casa 2?”. A quel punto telefonò a Dino De Laurentiis e gli disse “Dovresti proprio fare quel film!”. Credo che, a quel punto, la nostra situazione si sbloccò in meno di trenta minuti!