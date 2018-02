Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In, il registaha anche interpretato Korg, personaggio che sul grande schermo ha preso vita grazie a un uso massiccio di interventi digitali di post-produzione. Il supervisore agli effetti visivi, in una delle sue ultime interviste, ha avuto modo di parlare proprio del lavoro sulle immagini del cinefumetto e del delicato lavoro sul set con un attore che è stato anche il regista del film.

Come spiegato da Morrison:

Non è facile, ti devi relazionare con un attore che è anche il regista del film e che, in ultima analisi, interpreta un personaggio realizzato interamente grazie agli effetti visivi. Inoltre, è stato difficile mettere in scena il tono della commedia: ogni attore vi dirà che una sequenza drammatica è certamente difficile, ma vi dirà anche che una sequenza comica lo è certamente di più! Dovevamo far sì che il pubblico ridesse ma contemporaneamente dovevamo immergerlo del tutto nella nostra storia. […] Ci sono effetti speciali nel 98% delle inquadrature del film. Allo stesso tempo sapevamo che, se avessimo fallito in termini di realismo o se avessimo distolto il pubblico dalla storia, sarebbe stata una sconfitta.