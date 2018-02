tempo di lettura 1'

Il premio Oscar(Black Panther, 12 Anni Schiavo, Star Wars: Il Risveglio della Forza) sarà tra i protagonisti dell’adattamento cinematografico delle libro diintitolato Born a Crime: Stories from a South African Childhood. Nel film, interpreterà la madre di Noah.

A rivelarlo con entusiasmo è stata la stessa attrice, che ha comunicato la notizia ai propri fan e follower su Twitter. Noah, nato in Sudafrica, è oggi un conduttore televisivo, un attore e un comico di grande successo. Nel 2015 è subentrato a Jon Stewart alla conduzione del The Daily Show.

Qui di seguito il tweet di Lupita Nyong’o:

When I read @Trevornoah‘s “Born A Crime,” I could not put the book down. Excited to announce that I will be starring in and producing its feature film adaptation! #BornACrimehttps://t.co/v4AfGe23P5 pic.twitter.com/QvrsETIEAc

— Lupita Nyong’o (@Lupita_Nyongo) 21 febbraio 2018