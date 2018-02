tempo di lettura 1'

Netflix e la Constantine Film hanno annunciato l’inizio delle riprese di, un nuovo film tratto dalla graphic novel dai toni noir della Dark Horse, Polar: Came From the Cold di

Tra i protagonisti ci saranno Mads Mikkelsen (Doctor Strange, Rogue One), Vanessa Hudgens (Spring Breakers, Beastly), Katheryn Winnick (Vikings) e Matt Lucas (Alice In Wonderland, Doctor Who, Little Britain).

Lo script è firmato da Jayson Rothwell (Silent Night), alla regia lo svedese Jonas Åkerlund, di recente in cabina di regia di Lords of Chaos presentato al Sundance. Il film è una co-produzione Canada/Germania attualmente in fase di riprese a Toronto. Su Netflix arriverà nel 2019, mentre la Costantint Film lo distribuirà nei cinema in Canada, Germania e Cina.

La storia ruota attorno al sicario più rinomato al mondo, Duncan Vizla, che decide di ritirarsi da una vita fatta di sangue e violenza. Contro il suo volere, tuttavia, si ritroverà costretto a tornare in gioco e ad affrontare un esercito di assassini più giovani, più veloci e più spietati pronti a tutto pur di tappargli la bocca.