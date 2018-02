tempo di lettura 1'

, noto per aver interpretato molti ruoli celebri sul grande schermo (come Brian O’Connor nel franchise di Fast & Furious), sarà al centro di un documentario in cantiere alla Paramount. Nel 2013, com’è noto, l’attore è tragicamente scomparso in un incidente stradale.

Come riportato da Deadline, la Paramount e Derik Murray, già co-regista e produttore di I Am Heath Ledger, sono al lavoro su un progetto che metterà in luce la carriera e l’impegno umanitario dell’attore, fino alla sua scomparsa. Sarà diretto da Adrian Buitenhuis, già co-regista del documentario su Ledger. Il titolo sarà, per l’appunto, I Am Paul Walker.

Fonte: Deadline