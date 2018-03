tempo di lettura 1'

Il titolo ufficiale del sequel dipotrebbe non essere chiaro a tutti. Per molto tempo si è parlato del progetto chiamandolo The Untitled Deadpool Sequel o semplicemente Deadpool 2, e i primo trailer non hanno comunque fatto chiarezza su quello che potrebbe essere alla fine dei conti il titolo effettivo del lungometraggio.

Ora una foto arrivata su Twitter potrebbe aver fatto più chiarezza sulla questione. Nello scatto vediamo uno standee del film con il Mercenario Chiacchierone appoggiato ad una enorme “D” con una base che riporta solamente “Deadpool 2”.

Ecco la foto del cartonato:

New #Deadpool2 standee spotted. And, YES, that IS the official title. pic.twitter.com/oZjNYoV8jf — Steve Kidd (@MOVIELORD101) 2 marzo 2018

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Diretto da David Leitch, Deadpool 2 uscirà il 18 maggio nelle sale americane e il 31 maggio in quelle italiane.

FONTE: CBM