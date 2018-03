tempo di lettura 1'

Come riportato in esclusiva da Deadline,sarebbe in trattative per due diversi progetti: un reboot di, con la regia di(The Eyes of My Mother), e la miniserie Zero, Zero, Zero, prodotta da Amazon e da Sky con la regia di Stefano Sollima.

Tra i produttori del reboot di The Grudge figurano Sam Raimi insieme a Rob Tapert e a Taka Ichise, con Roy Lee, Doug Davison, Joe Drake e Nathan Kahane come produttori esecutivi. Riseborough sarebbe in trattative per il ruolo di una detective, che nella vita privata è una madre single. Tra i suoi ultimi lavori troviamo la serie Black Mirror e Morto Stalin, se ne fa un altro di Armando Iannucci.

The Grudge del 2004, a suo volta basato sul film giapponese Ju-on, vedeva protagonista Sarah Michelle Gellar (Buffy l’ammazzavampiri).

Fonte: Deadline