Dopo le voci degli ultimi tempi, Anya Taylor-Joy lo conferma : un nuovo personaggio sarà aggiunto alla storia durante le riprese aggiuntive di, il film di Josh Boone sui

L’attrice ha ammesso di essere rimasta delusa dalla decisione di rimandare il film all’anno prossimo:

L’unica cosa che posso dire, senza finire nei guai, è che lo slittamento è stato deludente, se non proprio frustrante. Eravamo tutti emozionati all’idea che uscisse il 13 aprile. E con deludente non mi riferisco a me, ma a tutti quei fan che non vedevano l’ora di andare al cinema.

Nonostante la delusione, la mossa si è resa necessaria. Stando ad alcune fonti, la 20th Century Fox ha preso la decisione per evitare una diretta concorrenza tra Deadpool 2 e I Nuovi Mutanti in alcuni mercati internazionali, mentre secondo altre, dopo un primo test screening il film non sarebbe stato ritenuto “abbastanza pauroso“. Da qui la necessità di una sessione di riprese aggiuntive per aggiustare il tiro e aumentare la dose di spavento.

L’attrice ha proseguito confermando che durante i reshoot un personaggio inedito sarà aggiunto alla storia:

Credo ci sia una grande responsabilità nell’assicurarsi che il film sia fatto bene e che piaccia ai fan. Perciò non credo che lo slittamento sia negativo, perché è più importante fare le cose bene che in tempo. La speranza è che le ulteriori riprese e l’aggiunta di un nuovo personaggio diano ai fan un prodotto bello e soddisfacente.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heston (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

La 20th Century Fox ha sviluppato il film con Simon Kinberg alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner, si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men. Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.

Il film sarà al cinema il 22 febbraio del 2019.