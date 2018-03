tempo di lettura 1'

Dopo le voci degli ultimi giorni, la notizia è ufficiale.

Kristen Wiig interpreterà Cheetah nel sequel di Wonder Woman, cinecomic DC ancora una volta diretto da Patty Jenkins che entrerà in produzione in tarda primavera.

Ad annunciarlo è stata la regista con un post su twitter che vi proponiamo a seguire:

Sono così emozionata di confermare una notizia grandiosa. Sì, è vero! Sono incredibilmente fortunata di poter accogliere la sensazionale e dotatissima Kristen Wiig nella nostra famiglia di Wonder Woman. Non vedo l’ora di lavorare con una delle mie attrivi preferte, sono così eccitata per quello che abbiamo in programma!

https://twitter.com/PattyJenks/status/972122803544690688