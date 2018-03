tempo di lettura 1'

Come rivelato in esclusiva da TheWrap,è attualmente in trattative con la Fox per dirigere il progetto di, spy story basata sulla graphic novel di Greg Rucka.

La trama è incentrata sull’agente Tara Chace, membro dell’intelligence britannica, usata come esca per catturare un terrorista ricercato in tutto il mondo dopo un attentato a Londra.

Scott dovrebbe comunque produrre il progetto con la Chernin Entertainment. Lo script è di John Rogers, Ryan Condel, Olivia Milch e lo stesso Rucka. L’ultimo film diretto da Scott, com’è noto, è Tutti i Soldi del Mondo. Il regista è al momento al centro di numerose indiscrezioni circa le possibilità che possa prendere in carico The Merlin Saga per la Disney.

Fonte: TheWrap