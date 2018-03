tempo di lettura 3'

Dovrebbero iniziare tra non molto le riprese del sequel di, fortunato film prodotto dalla Blumhouse, già dietro il successo di

Con un budget di produzione di appena 4,8 milioni di dollari, il primo film ne ha incassati più di 100 a livello globale.

Il primo capitolo, lo ricordiamo, è stato diretto da Christopher Landon (Il Segnato, Paranormal Activity: The Marked Ones), è arrivato nelle nostre sale lo scorso novembre ed è uscito in versione home video il 7 marzo.

Secondo un report di Bloody Disgusting, Landon dovrebbe tornare al timone della regia. Il titolo di lavorazione dovrebbe essere Foe Paw e le riprese dovrebbero avere inizio il 14 maggio a New Orleans.

Auguri Per La Tua Morte, il nuovo horror targato Blumhouse diretto da Christopher Landon (Il Segnato, Manuale scout per l’apocalisse zombie) e uscito nelle nostre sale lo scorso novembre, è disponibile in DVD e Blu-ray dallo scorso 7 marzo.

A seguire, tutti i dettagli delle varie edizioni disponibili.

UN MISTERIOSO THRILLER DAL PRODUTTORE DI SPLIT, SCAPPA – GET OUT E LA NOTTE DEL GIUDIZIO CON UN INEDITO FINALE ALTERNATIVO

AUGURI PER LA TUA MORTE

DISPONIBILE IN DVD E BLU-RAYDAL 7 MARZO 2018

CON UNIVERSAL PICTURES HOME ENTERTAINMENT ITALIA

Universal Pictures Home Entertainment Italia presenta l’horror Auguri per la tua morte in cui una studentessa universitaria deve rivivere in loop il giorno della sua morte finché non riesce a scoprire l’identità del suo assassino. Perfetto per gli amanti dei film dell’orrore, Auguri per la tua morte è prodotto da Blumhouse (Split, Scappa – Get Out, La note del giudizio) che porta sullo schermo un originale thriller che continuamente si riavvolge: la studentessa Tree (Jessica Rothe – La La Land) è condannata a rivivere il giorno del suo omicidio a meno che non riesca a smascherare l’identità del suo killer e finalmente porre fine alla follia. Se non riuscirà a farlo rimarrà per sempre bloccata in questo terribile incubo. I brividi continueranno con l’inedito finale alternativo!

Auguri per la tua morte è diretto da Christopher Landon (Il Segnato) e scritto da Scott Lobdell. Israel Broussard (Fear The Walking Dead) e Ruby Modine (Shameless) sono i coprotagonisti dell’irrisolvibile mistero che ti farà continuare a porre delle domande.

CONTENUTI SPECIALI NEL BLU-RAY:

Finale alternativo e scene tagliate

Il compleanno più brutto di sempre!

Dietro la maschera: i sospettati

Le tante morti di Tree

CONTENUTI SPECIALI DVD:

Finale alternativo e scene tagliate

Il compleanno più brutto di sempre!

Dietro la maschera: i sospettati

Le tante morti di Tree

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere: Horror

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 36 minuti ca.

Video 1080i/p High-Definition Widescreen 2.40:1

Audio: Inglese DTS-HD Master Audio 5.1; Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco DTS Surround 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese N/U, Francese, Tedesco, Spagnolo, Danese, Finlandese, Norvegese, Svedese, Portoghese, Olandese, Islandese, Arabo, Hindi

Contenuti Speciali: Finale alternativo e scene tagliate – Il compleanno più brutto di sempre! – Dietro la maschera: i sospettati – Le tante morti di Tree

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Horror

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 36 minuti ca.

Audio: Italiano, Inglese Spagnolo – Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese N/U, Spagnolo

Contenuti Speciali: Finale alternativo e scene tagliate – Il compleanno più brutto di sempre! – Dietro la maschera: i sospettati – Le tante morti di Tree

