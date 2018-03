Captain Marvel: Clark Gregg sarà di nuovo Phil Coulson, nel cast anche Djimon Hounsou e Lee Pace

tempo di lettura 2'

I Marvel Studios hanno annunciato oggi l’inizio delle riprese a Los Angeles, in California, del nuovo film Captain Marvel. La produzione si sposterà in diverse aree della città, oltre che a Fresno e in Louisiana (in località come Baton Rouge e New Orleans).

Nel cast del film troviamo Brie Larson, Ben Mendelsohn, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, McKenna Grace e Jude Law.

Tra i grandi ritorni, poi, ci saranno Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou e Lee Pace, che torneranno a vestire i ruoli interpretati in Guardiani della Galassia, oltre a Clark Gregg nei panni dell’Agente Phil Coulson.

La storia segue le vicende di Carol Danvers che diventa una delle supereroine più potenti nel bel mezzo di una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni ’90 Captain Marvel rappresenta una avventura tutta nuova in un’epoca inedita per l’Universo Cinematografico Marvel.

Al cinema dall’8 marzo 2019, Captain Marvel è scritto e diretto da Anna Boden e Ryan Fleck. Alla sceneggiatura hanno contribuito Meg LeFauve (Inside Out, Il Viaggio di Arlo), Nicole Perlman (First Man, Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, Sherlock Holmes 3), Liz Flahive & Carly Mensch (Glow).

Nella squadra di Anna Boden e Ryan Fleck ci saranno il direttore della fotografia Ben Davis (Tree Manifesti a Ebbing, Missouri, Doctor Strange), lo scenografo candidato all’Oscar Andy Nicholson (Gravity, Jurassic World: Il Regno Distrutto), la costumista Sanja Hays (Star Trek: Beyond), i montatori Elliot Graham (Steve Jobs, Molly’s Game) e Debbie Berman (Black Panther, Spider-Man: Homecoming), il supervisore degli effetti visivi due volte candidato al premio Oscar Christopher Townsend (Avengers: Age of Ultron, Guardiani della Galassia Vol. 2), il coordinatore degli stunt Jim Churchman (Doctor Strange, Ant-Man) e il supervisore degli effetti visivi sei volte candidato all’Oscar Dan Sudick (Avengers: Infinity War, Black Panther).

