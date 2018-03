Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Intervistato dall’Hollywood Reporter in merito a– autore dello script del nuovo film di– ha avuto modo di parlare della sua esperienza con i Marvel Studios e della stesura del soggetto del primo, uscito nel 2012.

Mentre infatti lavorava alla definizione dei punti chiave della storia del film che sarebbe stato diretto da Joss Whedon, i Marvel Studios erano intenti a vagliare e a progettare la gestione del personaggio di Thor nello sviluppo dell’Universo Cinematografico Marvel.

Come ricordato da Penn:

Ricordo che un giorno vidi Chris Hemsworth che gironzolava per gli uffici della Marvel. Esclamai immediatamente “Oh mio dio, quel tizio è assolutamente Thor!“. In quel periodo, in effetti, stavo provando a ridurre la presenza di Thor nel film. Ma poco dopo fu invece chiaro che Thor avrebbe funzionato bene e che [i Marvel Studios] erano soddisfatti [di Chris Hemsworth]. Allora le cose cambiarono e smisi di “ridurre” il contributo di Thor [in Avengers].