, regista di– attualmente in fase di lavorazione – ha condiviso online una criptica foto dal suo film, nella quale vediamo una misteriosa giungla nella quale, in teoria, potrebbe celarsi la mostruosa creatura ben nota al pubblico: nella mitologia presente nei vari film realizzati in passato, com’è noto, il mostro ha un’armatura che gli consente di mimetizzarsi totalmente nella vegetazione e non solo. L’immagine è difatti accompagnata da una altrettanto criptica didascalia che suggerisce che “lui” sta arrivando.

Qui di seguito il post del regista:

Scritto da Black assieme a Fred Dekker, il film vede nel cast Boyd Holbrook, Yvonne Strahovski, Jake Busey, Olivia Munn (X-Men: Apocalypse), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay (Room), Alfie Allen (Game of Thrones) e Sterling K. Brown (The People vs. O.J. Simpson, This is Us).

