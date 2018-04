tempo di lettura 2'

Non ci sono ancora indicazioni precise circa l’arrivo del sequel di, ma sappiamo già che – prima o poi – i Marvel Studios metteranno in produzione la pellicola.

C. Robert Cargill, che ha scritto il primo film insieme a Scott Derrickson, ha avuto modo di parlare del “capitolo 2” durante un Botta&Risposta (via MovieWeb) tenutosi a margine di uno screening della pellicola avvenuto ad Austin, in Texas.

Su questa seconda iterazione solitaria di Strange ha detto:

Io e Scott non abbiamo ancora gettato le basi precise della cosa. Vi posso però dire che ho una forte sensazione che, qualunque cosa possa accadere, avrà a che fare con Incubo e con Mordo, che si considera il difensore delle leggi naturali, coinvolto nella cosa […] Quelli che conoscono i fumetti, sanno bene che Mordo ha un particolare arco narrativo di cui abbiamo discusso con Chiwetel Ejiofor mentre lavoravamo al primo film. E questa sua fine ben precisa è una delle ragioni per cui lui ci teneva davvero tanto a interpretare questo personaggio. E so che, a prescindere dal nostro eventuale coinvolgimento, i piani della Marvel vanno tutti in quella direzione perché Mordo non è solo un villain di cartone, ma uno di quei personaggi fantastici come Loki. E lo scopo è raggiungere quei livelli di grandezza.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Doctor Strange segue la storia del neurochirurgo di grande talento, Stephen Strange. Dopo un terribile incidente d’auto il dottore deve mettere l’ego da parte e imparare i segreti di un mondo nascosto fatto di misticismo e dimensioni parallele. Dal Greenwich Village di New York City, Doctor Strange dovrà fare da intermediario tra il mondo reale e quello che si cela oltre, utilizzando una vasta gamma di abilità metafisiche e artefatti per proteggere l’universo Marvel.

Diretto da Scott Derrickson (Sinister, The Exorcism of Emily Rose) e prodotto da Kevin Feige, Doctor Strange è interpretato da Benedict Cumberbatch (Black Mass – L’Ultimo Gangster, The Imitation Game), Chiwetel Ejiofor (12 Anni Schiavo, Sopravvissuto – The Martian), Rachel McAdams (Southpaw – L’Ultima Sfida, Sherlock Holmes) e Michael Stuhlbarg (Steve Jobs, A Serious Man), con Mads Mikkelsen (Scontro tra Titani, Casino Royale) e il premio Oscar® Tilda Swinton (Michael Clayton, The Grand Budapest Hotel).

Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Charles Newirth, Stephen Broussard e Stan Lee sono i produttori esecutivi.

Doctor Strange fa parte della Fase 3 dell’Universo Cinematografico Marvel.