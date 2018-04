tempo di lettura 1'

Dal 1 giugno al 2 settembre aprirà i battenti al Skirball Cultural Center in Los Angeles, California la “The Jim Henson Exhibition: Imagination Unlimited“, mostra interamente dedicata al celebre artista, regista, sceneggiatore e burattinaio statunitense padre dei Muppet e non solo.

Durante la sua lunga carriera Henson ha collaborato, oltre che come burattinaio per Sesame Street e lo Show dei Muppet anche per iconiche pellicole cinematografiche come The Dark Crystal e Labyrinth.

La mostra sarà composta da oltre 100 oggetti provenienti dai suoi più iconici lavori. Potete vedere tutte le immagini proposte da Collider cliccando sulle foto sottostanti: