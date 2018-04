tempo di lettura 1'

SH MonsterArts Action Figure P-Bandai e pubblicata da

EntertainmentEarth.com ha reso preordinabile la ristampa della figure ditargataTamashii Nations.

Il celeberrimo mostro è comparso di recente al cinema in Godzilla vs Mechagodzilla (2002) e in Godzilla: Tokyo SOS (2003) e per la prima volta nel 1974 in Godzilla Contro i Robot. La figure era stata messa sul mercato la prima colta nel 2013 ed ora è nuovamente disponibile al prezzo di $134.99.

Qui di seguito l’immagine del prodotto:

FONTE: ComicBook